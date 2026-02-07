De Rossi-Conte, prima sfida da allenatori: in campo precedente amaro per il salentino

Alle 18 Genoa e Napoli si affrontano a Marassi per l'anticipo della 24ª giornata di Serie A. Questa sarà la prima sfida da allenatori tra Daniele De Rossi e Antonio Conte in Serie A; i due si sono già affrontati una volta da calciatori nel massimo campionato: nel netto successo della Roma contro la Juventus, 4-0 l'8 febbraio 2004 allo Stadio Olimpico.

