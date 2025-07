Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Osimhen, niente fideiussione ma il Napoli tratta a oltranza"

"Milan, tiro mancino". Titola così in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul mercato rossonero. Il Diavolo ha ufficialmente salutato Theo Hernandez, passato all'Al-Hilal per 25 milioni di euro. Un addio che quindi apre alla necessità di arrivare ad un nuovo terzino sinistro, con Archie Brown in cima alla lista dei desideri. Il calciatore inglese è valutato 10 milioni dal Gent ma piace pure al Fenerbahce mentre per l'attacco il Milan valuta Nicolas Jackson.

NAPOLI - In primo piano spicca anche la questione legata a Victor Osimhen, con il Napoli che sta ancora trattando ad oltranza con il Galatasaray. Il club turco però non ha fornito la fideiussione e ora la clausola del nigeriano è anche scaduta. Le parti però hanno proseguito i contatti anche stanotte, proprio per superare questo stallo e arrivare ad un accordo definitivo