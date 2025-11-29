Gazzetta dello Sport: "Roma-Napoli, mi gioco la testa"
"Il Milan va a genio" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al prossimo impegno contro la Lazio. A San Siro arrivano i biancocelesti e il Milan di Allegri sogna la vetta. Si aggrappa a Modric, finora sempre presente in Serie A, per cercare di prendersi la testa della classifica almeno per una notte.
Tre punti contro la Lazio permetterebbero ad Allegri di trascorrere la domenica comodamente seduto sul divano, in attesa di Roma-Napoli della sera. Il confronto con la formazione di Sarri però, non è solo un'occasione per tornare primi, ma anche una vera e propria prova di maturità per un Milan reduce dalla grande gioia del derby. "Roma-Napoli, mi gioco la testa" è il box a destra per il big-match di domani sera.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Roma
|Napoli
