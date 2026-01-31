Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Scossa Napoli, un'ala per Conte: c'è Alisson"

vedi letture

La prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport apre con il mercato, in particolare quello del Milan. Con una trattativa lampo, i rossoneri sono ad un passo dalla chiusura di Jean Philippe Mateta, attaccante francese che arriverà in Italia già nella sessione di gennaio. Parallelamente la dirigenza del Diavolo ha incontrato nella giornata di ieri il procuratore di Mike Maignan e il rinnovo di contratto è sostanzialmente pronto ad essere annunciato. In casa Atalanta, invece, sta per salutare la Serie A Ademola Lookman, destinato ad unirsi alla corte del Fenerbahce per 40 milioni di euro.

In prima pagina trovano spazio anche i sorteggi di Champions ed Europa League, andati in scena ieri pomeriggio a Nyon. In Champions a chi è andata peggio è l’Atalanta, che si troverà ad affrontare il Borussia Dortmund. La Juventus tornerà dopo quasi 13 anni ad Istanbul per affrontare il Galatasaray. All’Inter, infine, gli insidiosi norvegesi del Bodo/Glimt. Così com’è norvegese il Brann che ha pescato il Bologna. Di spalla il Napoli: "Un'ala per Conte, c'è Alisson dello Sporting"