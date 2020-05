Gazzetta fa insorgere i social: nella Flop 11 della A inserisce Meret tra i pali

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la formazione dei flop della Serie A, ossia quei calciatori che hanno cambiato squadra recentemente e non hanno soddisfatto le aspettative che i tifosi avevano riposto su di loro. C'è un nome, all'interno di questa Flop 11, che ha fatto insorgere i supporters del Napoli sui social: Alex Meret, che secondo la Rosea "se dopo oltre un anno e mezzo tra i pali al Napoli, con qualche infortunio di troppo, Meret si è fatto scavalcare nelle gerarchie di Gattuso dall'esperto Ospina qualche problema c'è".

C'E' ANCHE LOZANO - In attacco c'è anche un altro azzurro, Hirving Lozano, sul quale il quotidiano si esprime così: "Forse la delusione più cocente. Lozano doveva essere una certezza, vuoi per quanto è stato pagato (38 milioni di euro più bonus al Psv), vuoi per quanto Ancelotti e De Laurentiis fossero convinti delle sue qualità, vuoi per quanto fatto vedere in Olanda e con la maglia del Messico. Invece, dopo un inizio promettente con il gol alla Juventus, si è completamente smarrito, specie dopo l'arrivo di Gattuso, che gli ha tolto stabilmente una maglia da titolare. Il suo rischia di diventare un caso".

FLOP SERIE A (4-3-3): Meret; Spinazzola, Godin, Vavro, Barreca; Paquetà, Rabiot, Pastore; Verdi, Sanchez, Lozano