Prima pagina Gazzetta: "Milan-Juve, più fischi che tiri e Fonseca va a -9"

Finisce senza reti e con tanti fischi la super sfida di San Siro fra Milan e Juventus. La squadra di Paulo Fonseca viene contestata dal suo pubblico dopo il pareggio per 0-0 contro i bianconeri di Thiago Motta che fa andare i rossoneri a -9 dalla vetta. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Milan-Juve, più fischi che tiri e Fonseca va a -9".

Vincono Inter e Atalanta

"Due avvisi per Conte". Questo il titolo in prima pagina del quotidiano dedicato a Inter e Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi ha travolto 5-0 al "Bentegodi" il Verona mentre la Dea si è imposta per 3-1 al "Tardini" contro il Parma. Il Napoli, impegnato oggi contro la Roma, non può sbagliare.