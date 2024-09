Prima pagina Gazzetta su Juve-Napoli: "Scudetto? Ditelo coi gol"

Il Milan viene da un momento complicatissimo in termini di morale e risultati, ultimo il doloroso ko all'esordio in Champions League. Al contrario l'Inter ha fatto il pieno di fiducia all'Etihad nel pareggio strappato al Manchester City. E domenica c'è l'incrocio tanto atteso: "Dateci il derby", intitola La Gazzetta dello Sport. Sarà un duello tra Thuram e Leao, con Paulo Fonseca sotto la lente di ingrandimento e Ibrahimovic alla ricerca della scossa per i rossoneri.

A margine, ma dalla grande importanza, il pari dell'Atalanta contro l'Arsenal, l'anticipazione di Juventus-Napoli, mentre oggi ci saranno già due anticipi di Serie A: Cagliari-Empoli e Verona-Torino.

Inter-Milan - Dateci il derby

Juve-Napoli - Scudetto? Ditelo coi gol