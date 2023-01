Gli scandali Juve, l’Equipe fa la cronistoria: Calciopoli, caso doping e Suarez

Il quotidiano francese, dopo la penalizzazione inflitta al club bianconero, torna sui precedenti scandali che l’hanno coinvolto nel corso della sua storia.

Il caso Suarez (2020): "Il 17 settembre 2020 Luis Suarez era a Perugia per sostenere un test di comprensione dell’italiano, indispensabile per ottenere il passaporto. Una condizione sine qua non per un possibile trasferimento alla Juventus, per motivi burocratici. L’attaccante uruguaiano del Barça aveva impiegato solo venti minuti per superare questa prova… La Guardia di Finanza scopri’ che “I temi dell’esame erano stati preventivamente concordati con il candidato e il relativo voto è stato assegnato prima che avvenisse, pur essendo stata rilevata, durante le lezioni a distanza impartite dai docenti, una conoscenza elementare della lingua italiana”.