Ufficiale Gol vittoria e Panini player: McTominay è l'MVP di Torino-Napoli

vedi letture

Scott McTominay, match winner di Torino-Napoli, si aggiudica il premio Panini player of the match vinto 1-0 dagli azzurri allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il centroampista scozzese in rete alla mezz'ora con un bellissimo tiro di sinistro, è il migliore in campo per la Lega Serie A, che su X pubblica una sua foto al momento della premiazione.