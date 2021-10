GRAFICO - Napoli migliore per passaggi riusciti nella trequarti offensiva in A, quarto in Europa

Il Milan, tra le squadre dei grandi campionati europei, è quella che porta a termine il maggior numero di azioni offensive. Ben 34 a partita, più di Real Madrid (la migliore della Liga) o PSG (la migliore della Ligue 1, il campionato più basso nel parametro). È il dato che emerge dalle analisi di Comparisonator, che ha messo a confronto i Big Five (Premier League, Serie A, Liga, Ligue 1 e Bundesliga) sotto cinque diversi aspetti. Ottimo risultato anche per l’Inter, migliore della Serie A sia per passaggi chiave (6,6 a partita) che per tiri in porta (7,20 ogni 90 minuti). Per quanto riguarda i passaggi riusciti nella trequarti offensiva nel campionato italiano brilla il Napoli (142,4 a partita). La squadra di Spalletti si assesta invece al quarto posto nei cinque grandi campionati europei, dietro a Manchester City, Psg e Real Madrid. Invece la squadra che intercetta di più in A è il Verona.