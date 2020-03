Hamsik non è più il calciatore slovacco dell'anno: vince Skriniar, in Top 5 anche Lobotka

Non è più Marek Hamsik il calciatore slovacco dell'anno. L'ex azzurro, dopo diversi anni in vetta a questa speciale classifica stilata ogni stagione, per quest'anno figura al terzo posto. A vincere il premio è Milan Skriniar dell'Inter e davanti all'ex capitano del Napoli cìè anche Martin Dubravka del Newcastle. Al quarto posto, alle spalle di Marek, c'è l'attuale azzurro Stanislav Lobotka, che precede Juraj Kucka del Parma. A riportarlo è Pravda.