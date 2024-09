Hamsik sceglie la sua Top11 di Napoli: "Ma qui non so chi difenderà"

Marek Hamsik ha composto la sua Top 11, gli undici giocatori più forti con cui ha giocato. "Potrei fare tre formazioni diverse per i giocatori importanti che ci sono stati in questi anni" ha scherzato l'ex capitano azzurro. Hamsik sceglie il 4-4-2 da Matteo Procentese, creator digitale. Quando elenca i giocatori ironizza: "Non so però chi difenderà in questa squadra...".

Ecco la sua formazione: Reina; Maggio, Koulibaly, Cannavaro, Zuniga; Lavezzi, Hamsik, Jorginho, Insigne; Higuain, Cavani.