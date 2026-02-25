Prima pagina

Corsa Champions, Il Mattino: "Ora è una sfida a 6"

Oggi alle 08:35Notizie
di Arturo Minervini

Nell’edizione odierna de Il Mattino, ampio spazio come di consueto al Napoli. Il focus è sulla corsa alla UEFA Champions League, obiettivo da centrare nonostante una concorrenza sempre più serrata. Il titolo in taglio alto è chiaro: “La missione di Conte: ora la Champions diventa una sfida a sei”.

Con l’Inter ormai lontana, gli azzurri devono difendere il piazzamento tra le prime quattro. In lotta, oltre a Milan, Roma e Juventus, si inseriscono anche Como e Atalanta.

Altro titolo, sempre in evidenza: “Gli arbitri confermano: dare quel gol al Napoli era la scelta giusta”, con riferimento alla rete del possibile raddoppio contro l’Atalanta.