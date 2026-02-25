Prima pagina

Crollo Inter, l'ironia del Corriere dello Sport: "Tramuntada"

Crollo Inter, l'ironia del Corriere dello Sport: "Tramuntada"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Notizie
di Arturo Minervini

“Tramuntada” è il titolo scelto in apertura dal Corriere dello Sport. In primo piano l’eliminazione dell’Inter dalla UEFA Champions League: a San Siro passa ancora il Bodø/Glimt, vittorioso 2-1. Nerazzurri fuori dai playoff al termine di una serata da dimenticare. A segno Hauge con una doppietta, nel mezzo il tentativo di reazione firmato Bastoni. Dalle due finali in tre anni a un’eliminazione che sa di brusco ridimensionamento.

Conte in 12 punti: Champions da blindare si legge sul Napoli. Verona, Torino, Lecce e Cagliari prima della sosta per ipotecare la qualificazione
Hojlund a caccia di gol: finora a segno in A solo in 5 partite