Crollo Inter, l'ironia del Corriere dello Sport: "Tramuntada"
“Tramuntada” è il titolo scelto in apertura dal Corriere dello Sport. In primo piano l’eliminazione dell’Inter dalla UEFA Champions League: a San Siro passa ancora il Bodø/Glimt, vittorioso 2-1. Nerazzurri fuori dai playoff al termine di una serata da dimenticare. A segno Hauge con una doppietta, nel mezzo il tentativo di reazione firmato Bastoni. Dalle due finali in tre anni a un’eliminazione che sa di brusco ridimensionamento.
Conte in 12 punti: Champions da blindare si legge sul Napoli. Verona, Torino, Lecce e Cagliari prima della sosta per ipotecare la qualificazione
Hojlund a caccia di gol: finora a segno in A solo in 5 partite
Copertina VideoLa Ref-Cam evidenzia le scelte sbagliate di Chiffi: cosa ha visto e cosa ha detto ai calciatori di Pierpaolo Matrone
28 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Chiffi distrugge il VAR, Manna si è rotto i cogli**i, Palladino che non li ha per la verità e le scariche di Alisson
Antonio NotoLiveManna in conferenza: "Solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante! Dall'alto devono fare valutazioni"
Daniele RodiaValentina De Laurentis: "Papà pilastro del club. Dietro la maglia ci deve essere richiamo alla città"
Fabio TarantinoTuttonapoliInfortunio Rrahmani, tutte le soluzioni di Conte. E spunta ipotesi a sorpresa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la squallida assonanza Vergara-Bastoni, i due missili di Conte, Alisson asfalta Lang e Buongiorno canta contro la paura
