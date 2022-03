Hellas-Napoli, l’ultimo pari a Verona in Serie A manca da 34 anni: i precedenti

L’ultimo pareggio tra Verona e Napoli in casa degli scaligeri in Serie A risale al 24/04/1988 (1-1)

© foto di Alberto Forestieri

L’ultimo pareggio tra Verona e Napoli in casa degli scaligeri in Serie A risale al 24/04/1988 (1-1); da allora, quattro successi dei gialloblù e sette degli azzurri. I veneti, però, hanno vinto l’ultima sfida interna contro i partenopei (3-1) e non ottengono due successi casalinghi di fila nel massimo campionato dal 2001. A riportarlo sono i colleghi di Eurosport.