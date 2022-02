Ansa - Lozano fuori almeno tutto febbraio: i tempi di recupero

(ANSA) - NAPOLI, 03 FEB - Lussazione alla spalla destra per Hirving Lozano, esterno del Napoli, infortunato in un match del Messico contro Panama nelle qualificazioni ai Mondiali. Lozano si è infortunato ed è uscito al 15' della ripresa del match vinto 1-0 dai messicani. Il Napoli comunica che "ci sono stati dei colloqui con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia". Lozano tornerà a Napoli tra qulche giorno e verrà visitato dallo staff medico del Napoli per capire se ci sarà bisogno di intervento chirurgico o meno. Lo stop di Lozano è valitato tra uno e due mesi. (ANSA).