I campioni d'Italia rispondono alle critiche: il Napoli asfalta l'Inter e si prende la vetta in solitaria!

Il Napoli ribalta i pronostici della vigilia e supera l’Inter al Maradona con una vittoria netta per 3-1 che restituisce fiducia e consapevolezza alla squadra di Antonio Conte. Alla vigilia, i nerazzurri erano favoriti per via del momento di forma migliore, reduci da due successi convincenti contro Roma e Union SG, mentre il Napoli arrivava da due sconfitte pesanti con Torino e PSV. Tuttavia, sul campo, i campioni d’Italia hanno dimostrato di avere ancora fame e carattere, sfruttando al meglio gli episodi a proprio favore — incluso un rigore molto contestato che ha sbloccato la partita.

Nonostante un buon approccio dell’Inter, capace di tenere a lungo il possesso e creare pericoli, il Napoli ha colpito nei momenti chiave grazie a due fiammate firmate McTominay e Anguissa, che hanno messo in cassaforte il risultato dopo la rete iniziale di De Bruyne. Le polemiche per il penalty concesso non mancano, ma il verdetto del campo parla chiaro: il Napoli è tornato competitivo e lancia un messaggio forte al campionato. La squadra di Conte, con questa prestazione, riconquista la vetta e mostra di volerla difendere con determinazione e spirito da campione.