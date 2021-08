CdM: "Due amichevoli per gli azzurri in Abruzzo, una sarà contro L'Aquila"

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, nel ritiro di Castel di Sangro (dal 5 al 15 agosto) il Napoli giocherà due amichevoli: “In Abruzzo il Napoli dovrebbe disputare altre due amichevoli, probabilmente una contro L’Aquila ed un’altra contro una squadra di serie B, che dovrebbe essere l’Ascoli”.

Il giorno prima dell'arrivo in ritiro, gli azzurri se la dovranno vedere contro il Wisla Cracovia per la seconda amichevole internazionale della preparazione estiva. L’appuntamento è per mercoledì 4 agosto alle 18 (in pay per view su Sky a 9,99 euro).