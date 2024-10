Prima pagina CdS: "Allarme Juve, quarto pareggio in sette gare per X Thiago"

All'Allianz Stadium il Cagliari riesce a strappare un punto alla Juventus e Vlahovic non basta per la vittoria dei bianconeri. La 'Vecchia Signora' è al quarto pareggio in sette partite di Serie A: "X Thiago", soprannomina così il tecnico Motta Il Corriere dello Sport in apertura. Così resta terza a -3 dal Napoli capolista.

La Lazio vola anche grazie a un super Pedro, Empoli battuto, mentre la Fiorentina si gode De Gea e supera il Milan al "Franchi". Infine la posizione del d.s. Ghisolfi in merito al rigore negato a Monza.