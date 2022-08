CdS - Entusiasmo contagioso in città: abbonamenti SSCNapoli in aumento

Sale la quota degli abbonati della SSC Napoli, nelle ultime ore c'è stato un incremento delle tessere acquistate.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Sale la quota degli abbonati della SSC Napoli, nelle ultime ore c'è stato un incremento delle tessere acquistate. I cinque gol al Verona uniti agli ultimi annunci di mercato hanno rianimato i tifosi. Da giorni è caccia al biglietto, sono esauriti i settori superiori delle due curve e dei distinti, nel dato della prevendita a tre giorni dalla sfida di domenica col Monza siamo già oltre i trentamila spettatori compresi gli abbonati (anche per la campagna i dati sono in aumento). L’entusiasmo in città è diventato contagioso, c’è grande attesa per il debutto allo stadio Maradona, nonostante l’orario (18.30) e il caldo nel pieno dell’estate i tifosi non vogliono mancare al debutto interno di Kvaratskhelia e compagni ma anche dei nuovi acquisti che, salvo sorprese, potrebbero già essere disponibili per domenica. Ci sarà, di sicuro, Simeone, che ieri ha svolto il primo allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno. A riportarlo è il Corriere dello Sport.