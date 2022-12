CdS - Firmato il rinvio a giudizio per la Juve, Agnelli, Nedved e altri 11 dirigenti

Secondo il Corriere dello Sport, la Procura di Torino ha deciso di accelerare e ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per la Juventus

Secondo il Corriere dello Sport, la Procura di Torino ha deciso di accelerare e ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per la Juventus, per l'ex presidente Andrea Agnelli e per altre 12 persone.

Nello specifico, per il quotidiano, i dirigenti sarebbero Nedved, Paratici, Arrivabene, Re, Bertola, Cerrato, Gabasio, Roncaglio, Vellano, Boschetti e Grossi, mentre le posizioni dei componenti del collegio sindacale Piccatti, Paracchini e Lirici sarebbero state stralciate in vista della richiesta di archiviazione. A questo punto, il Giudice avrà tempo 5 giorni per fissare la data dell'udienza preliminare.