Prima pagina Corriere dello Sport in taglio alto: "Napoli contro tutto"

vedi letture

"Napoli contro tutto". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli e al successo contro la Fiorentina. Raccontando anche dall'infortunio di Giovanni Di Lorenzo, per cui si "sospetta lesione ai legamenti". Squadra dimezzata, ma Conte risponde dopo l'uscita dalla Champions: è terzo.