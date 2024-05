Corriere dello Sport: "Kvara resta: primo acuto di Conte"

"Non andrà al Psg. Ora aspetta il rinnovo".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il rinnovo all'Inter di Lautaro Martinez: "Lautaro non tradisce". Di spalla spazio al Napoli: "Kvara resta: primo acuto di Conte. Non andrà al Psg. Ora aspetta il rinnovo. 'Di Lorenzo incedibile': tensione con l'agente". In taglio alto la finale di Champions League: "Carlo da manita". In taglio basso spazio alla Nazionale italiana in vista degli Europei: "Italia tosta e Fagioli". Di seguito la prima pagina integrale.