Corriere dello Sport non ha dubbi e titola così in apertura: "Meglio Conte"

"Sfida alla Lazio, Conceicao alle ultime", questo il titolo del Corriere dello Sport dedicato al Milan. Situazione paradossale in casa rossonera, con Conceicao costretto a vincere contro la Lazio (calcio d'inizio alle ore 20.45): la società sta già programmando il futuro, per il ruolo di direttore sportivo si sta pensando a Igli Tare, ex Lazio.

Per il Napoli invece, dopo il pari con l'Inter, il titolo è chiaro: "Megio Conte". La Roma invece aspetta il Como per la quarta vittoria di fila e per accorciare dunque sulla zona europea: "In campionato il poker di successi manca dal 2020, confermato Shomurodov".