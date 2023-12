CorSera svela: ecco perché Zielinski non ha giocato dal 1'

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ieri l’Inter ha scucito mezzo scudetto dal petto del Napoli, ma Mazzarri ha il tempo per terminare in maniera dignitosa la stagione e chiudere con un piazzamento tra i primi quattro posti.

Il Napoli ha un reparto difensivo che sta dimostrando tantissime lacune. Natan è quello che ha maggiori possibilità di migliorare, su di lui bisogna lavorare. Il Napoli è fragile, è vero che dominato l’Inter per più di 40 minuti, però l’Inter ha dato una grande prova di forza per la corsa scudetto. Mazzarri ha schierato una squadra perfetta in campo ieri. Zielinski non ha giocato dal 1′ perché ha preso infiltrazioni dopo la botta ricevuta da Rudiger”.