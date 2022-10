I due errori di Meret che fanno più paura della papera

Vi siete soffermati sulla papera di Meret in occasione del gol di Barrow, un errore tecnico che può capitare a tutti, un semplice incidente di percorso

Vi siete soffermati sulla papera di Meret in occasione del gol di Barrow, un errore tecnico che può capitare a tutti, un semplice incidente di percorso, come direbbe giustamente Spalletti il primo dopo due mesi di grandi parate e ritrovata serenità. In realtà a preoccupare non è il singolo episodio, ma la reazione all'errore del portiere. Dopo il 2-2 Meret è uscito a vuoto su un corner e poi ha quasi sbagliato un passaggio con la palla che stava per essere consegnata a Zirzkee. Il portiere del Napoli ha avuto un momento di lecito stordimento tecnico in cui non è riuscito a resettare immediatamente l'errore nonostante il sostegno dei compagni e dello stadio con l'applauso dei tifosi. Meret potrà dire di essere cresciuto non quando smetterà di fare errori, capitano a tutti, anche ai grandissimi, ma quando riuscirà a ripartire subito senza farsi condizionare dall'episodio. E se commettesse un errore in una finale dopo 2 minuti? Si tutelino gli altri 88 più recupero piuttosto che rimpiangere quelli già trascorsi. Riscattarsi sarà più importante di deprimersi.