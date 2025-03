Prima pagina Gazzetta - Bufera su Conceicao: "Milan senza pace"

Europa e Conference League - Pazzesche. Roma e Lazio (in nove) vincono all'ultimo secondo. I quarti sono possibili

"Milan senza pace" recita oggi il titolo di apertura lanciato in prima pagina da La Gazzetta dello Sport, che parla senza mezzi termini di "bufera su Conceicao". Secondo il suo portavoce, infatti, il portoghese sarebbe scontento di club e squadra, anche se il diretto interessato smentisce la versione. Nel taglio alto spazio al gesto del 'tre' di Inzaghi nella conferenza stampa di Rotterdam e ai motivi che spingono l'Inter a credere al Triplete, mentre un altro box è dedicato alle vittorie all'ultimo respiro di Lazio e Roma in Europa League e alla sconfitta della Fiorentina in Conference League.

Inter - Ho visto un tre. Perché Inzaghi crede nel Triplete dell'Inter

