La provocazione da Milano: “Ora l’Inter schieri la Primavera in campionato!”

Dopo il 3-3 dell'andata col Barcellona, ora l'Inter sogna la finale di Champions League. Per questo in un editoriale de L'Interista, sito di riferimento dei tifosi nerazzurri, arriva una proposta molto particolare in vista del match di ritorno.

"È uno slogan eccessivo. È uno slogan poco rispettoso, sia dei giocatori della Prima Squadra sia di quelli della Primavera. È uno slogan irrealistico, perché non succederai mai. Però è lo slogan di tutti i tifosi dell’Inter dopo la partita più bella di questa Champions League, che è finita 3-3 e tiene i nerazzurri in corsa per la finale. E, per una sera, anche il più sempliciotto e semplicistico dei ragionamenti, che un allenatore di Serie A non farebbe mai e figuriamoci Simone Inzaghi, diventa sensato.

In campo con la Primavera. O con qualche cosa che ci assomigli. Che vuol dire: basta inseguire tutto e poi vedersi sciogliere le ali di cera. È vero che l’Inter giocherà dopo il Napoli, e che una sconfitta o un pareggio dei salentini riaprirebbero tutto. E allora andrebbe a farsi benedire anche questo titolo, ma fino a un certo punto".