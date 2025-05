Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Inter stellare, ma Yamal è un mago"

"Stellare". Titolo breve ma significativo quello scelto da La Gazzetta dello Sport, per la prima pagina di questa mattina. Il riferimento è ovviamente a Barcellona-Inter: sfida decisamente poco adatta ai deboli di cuore. Thuram di tacco, Dumfries in rovesciata: Inzaghi mette paura ai blaugrana, un fuorigioco di pochi centimetri nega la vittoria. Martedì a San Siro tutto in gioco per la finale.

Elogi giustificati all'Inter, dunque, ma anche a Barça e in particolare a un giocatore. Un altro titolo presente in prima pagina è infatti il seguente: "Colpi alla Messi e gol: nessuno ferma Lamine". Yamal stella più lucente del 3-3 tra catalani e nerazzurri. Non solo avvia la rimonta blaugrana con la rete dell'1-2 e va vicino alla doppietta, ma per tutti i 90 minuti dipinge calcio con giocate da vero fenomeno.