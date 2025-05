Tmw - Conte resta nel mirino del Milan: è il sogno dei tifosi

Il Milan lavora all'arrivo di un nuovo allenatore. In attesa del nuovo ds. Secondo Tmw in un ampio focus, tra i candidati a sostituire Conceiçao c'è per esempio Massimiliano Allegri che è libero, così come Maurizio Sarri. Ci sono poi altri allenatori che piacciono a Casa Milan, ma che al momento sono sotto contratto con altri club.

Uno di questi è certamente Vincenzo Italiano, che sta facendo ottime cose al Bologna, oltre a Cesc Fabregas, protagonista di un grande campionato con il suo Como. Sullo sfondo rimangono poi Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Marsiglia, e soprattutto Antonio Conte se dovesse decidere di lasciare il Napoli a fine stagione. Non è un mistero che quest'ultimo è il grande sogno dei tifosi milanisti.