Prima pagina Gazzetta: "Frana Milan. Altro ko, ora è fuori dall'Europa"

"Il Diavolo in 10 precipita: rigore al 98', la Lazio vola - si legge -. La rabbia di San Siro, Conceicao in discussione".

"Frana Milan. Altro ko, ora è fuori dall'Europa" recita il titolo d'apertura proposto stamattina da La Gazzetta dello Sport in prima pagina dopo l'ennesimo ko dei rossoneri, sconfitti 2-1 dalla Lazio all'ultimo respiro con il rigore realizzato da Pedro: "Il Diavolo in 10 precipita: rigore al 98', la Lazio vola - si legge -. La rabbia di San Siro, Conceicao in discussione".

Poco sotto si parla delle numerose partite stagionali nel calendario dell'Inter, mentre di spalla c'è spazio per la Juventus (attesa oggi dalla sfida col Verona) e per il Torino (che eri ha vinto a Monza).