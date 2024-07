Prima pagina Gazzetta: "Juve anche Abraham"

vedi letture

"Juve anche Abraham", titola così in prima pagina l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando del calciomercato dei bianconeri. Il commento: "La Signora non si ferma. A Motta piace l'inglese, chiesto il prestito alla Roma. Di Gregorio ha firmato: è il nuovo portiere bianconero".

In spalla un box è riservato ai movimenti in uscita in casa nerazzurra: "Mercato a ostacoli: Arnautovic e Correa bloccano l'Inter". Un box è riservato all'errore arbitrale nel quarto di finale di Euro 2024 tra Spagna e Germania: "EuroScandalo. Ecco il rigore non dato alla Germania". Di seguito la prima pagina integrale.