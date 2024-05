Gazzetta: "Juve pazza gioia"

"Vlahovic scatenato, è il 15esimo trofeo per i bianconeri. Il quinto Allegri che parla di addio: 'Decide il club'".

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla Juventus, che batte l'Atalanta in finale e vince la quindicesima Coppa Italia: "Juve pazza gioia. Vlahovic scatenato, è il 15esimo trofeo per i bianconeri. Il quinto Allegri che parla di addio: 'Decide il club'". Nello spazio in basso spazio al mercato allenatori: "Sorpasso Fonseca. Svolta Milan. Un nuovo favorito per la panchina". In taglio basso la corsa contro il tempo dell'Inter per restituire il prestito: "Brivido Inter". Di seguito la prima pagina integrale.