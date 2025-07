Prima pagina Tuttosport: "Riecco Conte: in Europa servirà più qualità"

Il Fenerbahce torna alla carica per Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juventus è in uscita e potrebbe anche cambiare casacca in questa sessione di calciomercato. Per questo motivo che la squadra di José Mourinho torna prepotentemente in corsa per il giocatore serbo. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Mourinho ci riprova: 'Dusan, vieni da me'". Di spalla Conte che chiede più qualità in Europa, secondo il quotidiano.