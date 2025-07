Ufficiale Napoli Basket, il neo acquisto Willy Caruso convocato in Nazionale

Guglielmo "Willy" Caruso, nuovo acquisto del Napoli Basket, è stato convocato in Nazionale dal coach Gianmarco Pozzecco in vista del Training Camp di Folgaria e della Trentino Basket Cup. Lo fa sapere direttamente la società azzurra, tramite un comunicato sui propri canali ufficiali:

"Il neo acquisto del Napoli Basket Guglielmo Caruso, è stato convocato dalla Nazionale Italiana per il Training Camp di Folgaria in programma dal 23 al 31 Luglio e per la 'Trentino Basket Cup' che si disputerà il 2 e 3 Agosto. La Nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco, inizia la sua preparazione in vista dei Campionati Europei 2025, che si svolgeranno a Cipro, Finlandia, Lettonia e Polonia. L’Italia è stata inserita nel Girone C e farà il suo esordio a Limassol (Cipro) contro la Grecia il 28 Agosto. Forza 'Willy' e Forza Azzurri!".