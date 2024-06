Gazzetta: "Piccola Italia con la Spagna. Ma ottavi ad un passo"

"Piccola Italia". Apre così oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Azzurri mai in partita, la Spagna ci domina e vince 1-0

"Piccola Italia". Apre così oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Azzurri mai in partita, la Spagna ci domina e vince 1-0. Con la Croazia basta un pari per passare il turno. Decide un autogol di Calafiori, ma Donnarumma evita il tracollo. Spalletti: "Sconfitta giusta".

Juventus - "Koopmeiners con Douglas Luiz, Rabiot a rischio". Manovre in vista in casa bianconera per la mediana: possibili due colpi, il francese potrebbe non rinnovare e andare via.