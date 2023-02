Gazzetta - Squadra che vince non si cambia: terza gara di fila con lo stesso 11?

Luciano Spalletti è pronto a confermare la stessa formazione per la terza gara di fila. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luciano Spalletti è pronto a confermare la stessa formazione per la terza gara di fila. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online: "Solo Demme ha lavorato a parte, ma dovrebbe recuperare per domenica. Per il resto Spalletti ha tutta la rosa a disposizione e contro la Cremonese dovrebbe riconfermare la squadra che ha battuto Roma e Spezia".

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia