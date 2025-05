Ultim'ora Parma-Napoli, via libera dall’Osservatorio: trasferta aperta ai residenti in Campania

I tifosi del Napoli residenti in Campania potranno assistere a Parma-Napoli, gara in programma domenica sera con calcio d’inizio fissato alle 20.45 allo stadio Tardini. Stando a quanto appreso dalla redazione di Radio Marte, è arrivato il via libera dell'Osservatorio. I biglietti a disposizione nel settore ospiti sono 3500 e potranno essere acquistati dai sostenitori azzurri in possesso della Fidelity del Napoli.