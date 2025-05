“Questa volta non posso andare dove va Conte”, SSC Napoli smentisce frase di Oriali: “Mai detta!”

"Questa volta non posso andare dove va Antonio…". Parole che, secondo La Verità, sarebbero state pronunciate da Gabriele Oriali ad amici di Milano e di Coverciano. A rilanciare la notizia è stato Giorgio Gandola, sulle colonne del quotidiano, parlando di una trattativa in corso tra la Juventus e Antonio Conte per un suo ritorno a Torino.

In mattinata, tuttavia, la redazione ha ricevuto una nota ufficiale di smentita dall’ufficio stampa del Napoli: “Il signor Gabriele Oriali fa sapere di non aver mai pronunciato la frase “Questa volta non posso andare dove va lui”, che avrebbe riferito a presunti amici di Milano e Coverciano”. Una precisazione doverosa, soprattutto con il club azzurro in piena corsa Scudetto, avanti di un punto sull’Inter a due giornate dal termine.