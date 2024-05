Il Mattino: "Claudia e i figli di Diego per il museo Maradona: 'Fa male il no del Napoli'"

In taglio basso il Governo stanzia 130mln per l'emergenza ai Campi Flegrei: "Bradisismo, nuovi fondi dal governo".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina alla mostra per Maradona: "Claudia e i figli di Diego per il museo Maradona: 'Fa male il no del Napoli'. A Bagnoli il parco a tema". In taglio basso il Governo stanzia 130mln per l'emergenza ai Campi Flegrei: "Bradisismo, nuovi fondi dal governo". Di seguito la prima pagina integrale.