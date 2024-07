Ufficiale Dramma Scampia: domani iniziativa della SSC Napoli, l'annuncio

vedi letture

"Un abbraccio alle vittime di Scampia da parte mia e la squadra, ne abbiamo parlato coi compagni, vogliamo aiutarli, vedremo come". Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa ieri da Castel di Sangro per la tragedia in cui hanno hanno perso la vita 3 persone e 12 sono rimaste ferite (tra cui 7 bambini). Il direttore della comunicazione Nicola Lombardo a tal proposito ha spiegato che ci sarà intanto un minuto di raccoglimento prima dell'amichevole di domenica.