Prima pagina Corriere dello Sport: "Manna accelera: Gilmour strega il Napoli"

vedi letture

La Juventus non perde la speranza e con lei nemmeno Il Corriere dello Sport: "Koop si fa", garantisce in prima pagina. Il club bianconero ha in pugno Todibo ma vuole stringere per la mezzala dell'Atalanta, per questo il contatto tra Giuntoli e Percassi, con la promessa fatta al giocatore del trasferimento.

Intanto il Napoli si fionda su un centrocampista scozzese, la Roma fa sul serio per un obiettivo dell'Atlético mentre alla Lazio è stato offerto un profilo molto interessante dell'OL.

Juventus - Koop si fa

Napoli - Gilmour strega il Napoli

Roma - Dovbyk più vicino

Lazio - Offerto Cherki