Prima pagina Il Mattino: “Ecco il ‘Codice Conte’. E per Kvara si dialoga”

“Ecco il ‘Codice Conte’" scrive il quotidiano Il Mattino in prima pagina mettendo in risalto il nuovo Napoli guidato dal tecnico salentino. Spazio anche alla questione legata al futuro di Khvicha Kvaratskhelia: “E per Kvara si dialoga: ‘Deve restare con noi’”.