Lecce-Napoli, ultimi biglietti in vendita: il Via del Mare sarà sold-out

Cresce l’attesa per il match di sabato alle 18 tra Lecce e Napoli, che si giocherà in un “Via del Mare” pronto a registrare il tutto esaurito e il record stagionale di presenze. I biglietti messi in vendita dalla società giallorossa sono andati esauriti già nella giornata di ieri, compresi gli oltre 1000 tagliandi riservati ai tifosi partenopei, bruciati in pochi minuti nonostante le limitazioni imposte.

L’attesa per la sfida ha spinto molti napoletani a cercare biglietti anche negli altri settori dello stadio, dove l’acquisto è consentito solo ai tesserati. Intanto, alle 16 di oggi, il club giallorosso metterà in vendita gli ultimi tagliandi a visibilità ridotta, che è facile ipotizzare andranno a ruba ugualmente in pochissimi minuti.