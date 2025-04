Quell'acquisto sfumato che ha fatto le fortune del Napoli

fonte di Arturo Minervini per Tmw

Quell'acquisto sfumato che ha fatto le fortune del Napoli. Sembra il titolo di un libro giallo, è invece il racconto fedele di una delle più grandi Sliding Doors della storia recente del calciomercato, con il club azzurro che si è trovato dinanzi ad un bivio ed ha scelto di percorrere la strada meno battuta, quella più rischiosa e sicuramente più costosa. L'immagine fotografa alla perfezione uno dei momenti cruciali della stagione del Napoli, quelli che orientano il futuro in maniera netta e irreversibile. Bisogna fare un passo indietro alla scorsa estate, quella di un mercato che faticava a carburare e di un Antonio Conte in attesa di quei rinforzi che tardavano ad arrivare.

Le promesse da parte del club erano state tante, ma la difficoltà nel cedere Victor Osimhen aveva creato ritardo, tensioni e problematiche nel mettere in pratica ciò che era stato programmato. Nella calda estate azzurra, il punto di svolta arriva quando meno te l’aspetti, ovvero quando salta un acquisto che sembrava praticamente definito. Marco Brescianini, dopo una buona stagione al Frosinone, era pronto a vestirsi d’azzurro, con tanto di visite mediche a Villa Stuart e tifosi che erano andati a salutarlo. Poi, sappiamo tutti che le cose andarono diversamente.

Brescianini finisce all'Atalanta, perchè il club partenopeo si era trovato dinanzi ad una nuova pista, che decise di percorrere a tutta velocità. Scott McTominay è stata quell’occasione di mercato che il Napoli ha saputo cogliere, anche col coraggio di andare a spendere oltre 30 milioni a dispetto dei 13 che avrebbe investito per l’ex Frosinone. Lo scozzese, con le sue 11 reti in campionato ed una leadership praticamente immediata, è stato l'uomo in più del Napoli di Conte, la variabile impazzita che rischia di stravolgere le sorti del campionato.