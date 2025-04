Da Milano - Conte avrebbe accettato volentieri il Milan: che errore non averlo preso

“Che abbaglio su Conte. Un modo per rimediare c’è. Il dibattito accende i tifosi…”, titola così un editoriale di Milannews, sito di riferimento dei tifosi rossoneri, che torna alla scorsa estate e alla scelta di non puntare su Antonio Conte. Di seguito uno stralcio: “Ciò che proprio non va giù è come sia stato possibile non prendere Antonio Conte l’estate scorsa. L’allenatore del Napoli è primo in classifica a 4 giornate dalla fine e ha la possibilità concreta di vincere lo scudetto.

Ecco cosa diceva Zlatan Ibrahimovic di Conte nel giorno della presentazione di Fonseca, a giugno scorso: “Conte? Con tutto il rispetto per lui, ma non è quello che cercavamo. Volevamo un allenatore non un manager”. Conte sarebbe venuto volentieri al Milan, anzi, è rimasto in attesa di una chiamata che non c’è mai stata. Niente, nemmeno l’idea di andare a prenderlo. Un abbaglio clamoroso della dirigenza del Milan, che ha sottovalutato il ruolo dell’allenatore. Forse si pensava di entrare nei primi quattro posti con tranquillità, ma la mancata ambizione di vincere si è ritorta contro.

Un modo per rimediare c’è, per l’anno prossimo bisogna affidarsi ad un grande allenatore. Il Diavolo deve puntare deciso su un tecnico esperto. Per dimenticare questa stagione pessima bisogna reagire in sede di mercato con acquisti mirati, un direttore sportivo preparato e un allenatore vincete. Cardinale, Ibra e Furlani lo faranno?”.