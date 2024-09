Prima pagina Il Mattino: "Lo slancio di Conte: la pressione mi carica. A Cagliari per vincere"

"Lo slancio di Conte: la pressione mi carica. A Cagliari per vincere" così il taglio alto della prima pagina firmata Il Mattino che sottolinea le parole dell'allenatore del Napoli, Antonio Conte, in vista del match in programma per domani contro il Cagliari. Per la sfida contro i sardi, secondo il quotidiano, Kvara è in dubbio.