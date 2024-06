Il Mattino: "Nel tesoro rubato a Diego anche gioielli e diamanti per 1mld di lire”

"Asta sospesa in Francia".

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al tesoro rubato a Diego Armando Maradona: "Non solo il Pallone d'oro, nel tesoro rubato a Diego anche gioielli e diamanti per un miliardo (di lire). Asta sospesa in Francia". In apertura gli scavi di Pompei, con lo scavo sottratto ai tombaroli: "L'ultimo tesoro di Pompei". Di seguito la prima pagina integrale.