Prima pagina Il Mattino sulle parole di Di Lorenzo: "Tutta Napoli ci spinge"

Domani in campo contro il Como, il Napoli è pronto a dare battaglia per tenere saldo il primo posto in classifica. A caricare la squadra ci pensa capitan Di Lorenzo che racconta "Tutta Napoli ci spinge", come si legge sulla prima pagina oggi in edicola de Il Mattino. Tutta la città è quindi dalla part della squadra, parola di Capitano.