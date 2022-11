Il Roma - ADL sarà in Turchia con la squadra: in agenda premio scudetto e opzione per Spalletti

"Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rientra dagli Stati Uniti".

TuttoNapoli.net

Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto scrive su Twitter: "Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rientra dagli Stati Uniti. Sarà con la squadra in Turchia: in quell'occasione potrebbe discutere il premio scudetto collettivo. Pronto anche a esercitare da subito l'opzione già prevista per prolungare il contratto di Spalletti fino al 2024".